31 Temmuz 2020, Cuma

TFF 1. LİG

Bandırmaspor'da hedef Ricardo Quaresma!

Quaresma'ya flaş talip! 1. Lig'den...
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 Giriş Tarihi: 31.07.2020

TFF 1. Lig ekiplerinden , ile yollarını ayıran deneyimli yıldız ile ilgileniyor.

TFF 1. Lig'e geri dönen 'un, ile yollarını ayıran 'yla görüştüğü iddia edildi. Fanatik'in haberine göre 36 yaşına gelen ve bonservisi elinde olan Portekizli yıldıza Kasımpaşa'da aldığı yıllık ücreti önerdiği ifade edildi. Quaresma Balıkesir temsilcisinin teklifini şimdilik bekletiyor.

Kasımpaşa resmen duyurdu! Quaresma... haberin devamı

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