Bandırmaspor'da hedef Ricardo Quaresma!

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Kasımpaşa ile yollarını ayıran deneyimli yıldız Ricardo Quaresma ile ilgileniyor.

TFF 1. Lig'e geri dönen Bandırmaspor'un, Kasımpaşa ile yollarını ayıran Ricardo Quaresma'yla görüştüğü iddia edildi. Fanatik'in haberine göre 36 yaşına gelen ve bonservisi elinde olan Portekizli yıldıza Kasımpaşa'da aldığı yıllık ücreti önerdiği ifade edildi. Quaresma Balıkesir temsilcisinin teklifini şimdilik bekletiyor.

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