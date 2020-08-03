Akhisarspor Yılmaz Vural ile devam etmek istiyor
Süper Lig hayallerini gelecek sezona bırakan Akhisarspor'da yönetim teknik direktör Yılmaz Vural ile devam etmek istiyor. Tecrübeli teknik adam bu sezon 15 lig maçında 30 puan topladı.
TFF 1. Lig'de Play-Off yarı finalinde Fatih Karagümrük'e elenip Süper Lig hayallerini gelecek sezona erteleyen Akhisarspor, teknik direktör Yılmaz Vural'la yola devam etmek istiyor.
Yeşil-siyahlı ekibin Başkanı Fatih Karabulut'un Kurban Bayramı biter bitmez tecrübeli teknik adamla bir araya geleceği ifade edildi.
Yılmaz Vural'ı bırakmak istemeyen yönetimin her ihtimale karşı alternatifleri de belirlediği ancak deneyimli çalıştırıcının bir sezon daha Akhisarspor'un başında olabileceği vurgulandı.
Yılmaz Vural'ın da Akhisarspor'da kalmaktan yana tavır sergilediği dile getirildi.
Yönetimin bütçeyi toparlayıp transfer yasağını kaldıracağı ve iskelet kadroyu da büyük ölçüde koruyacağı açıklandı.
Akhisarspor'la 15'i lig, 2'si Play-Off olmak üzere 17 maça çıkan Yılmaz Vural toplamda 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.
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