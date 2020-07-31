Galatasaray'ın Bandırmaspor'a kiraladığı Gökay Güney kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

Galatasaray'ın genç futbolcusu Gökay Güney, TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a kiralandı. Futbolseverler Gökay Güney'in kim olduğunu, yaşını ve oynadığı pozisyonu merak ediyor. Peki, Gökay Güney kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

Bandırmaspor, gelecek sezona iddialı bir kadro kurarak giriş yapmayı planlıyor. Galatasaray'ın gelecek vadeden futbolcusu Gökay Güney Bandırmaspor'a kiralık olarak transfer oldu.

GÖKAY GÜNEY KİMDİR?

19 Mayıs 1999'da İstanbul'da doğan Gökay Güney Galatasaray altyapısında yetişti. Galatasaray alt yapısında orta saha olarak oynayan genç yıldız zaman içerisinde stoper pozisyonuna geçiş yaptı. Altyapı kategorilerinde gösterdiği başarılı performansla 19 Temmuz 2016 tarihinde Galatasaray ile 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.Galatasaray forması altında 41 maçta görev alan Gökay Güney, 6 sarı kart gördü. Gökay Güney henüz kırmızı kart ile cezalandırılmadı.

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