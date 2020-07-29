29 Temmuz 2020, Çarşamba

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'da Ricardo Quaresma ile yollar ayrıldı

Kasımpaşa resmen duyurdu! Quaresma...
KASIMPAŞA A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 Giriş Tarihi: 29.07.2020

ekiplerinden , Portekizli yıldız ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulübü'nün sosyal medya hesabından Portekizce ve Türkçe yapılan açıklamada "Kulübümüze verdiği emekler için kaptanımız Ricardo Quaresma'ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz. / Obrigado a nosso capitão Ricardo Quaresma por tudo o que fez pra nosso clube e desejamos lhe sucesso em sua nova carreira." ifadelerine yer verildi.

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