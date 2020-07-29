Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Portekizli yıldız Ricardo Quaresma ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kasımpaşa Kulübü'nün sosyal medya hesabından Portekizce ve Türkçe yapılan açıklamada "Kulübümüze verdiği emekler için kaptanımız Ricardo Quaresma'ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz. / Obrigado a nosso capitão Ricardo Quaresma por tudo o que fez pra nosso clube e desejamos lhe sucesso em sua nova carreira." ifadelerine yer verildi.

Kulübümüze verdiği emekler için kaptanımız Ricardo Quaresma'ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz. / Obrigado a nosso capitão Ricardo Quaresma por tudo o que fez pra nosso clube e desejamos lhe sucesso em sua nova carreira.



Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. pic.twitter.com/IvQnGgQZHj — KASIMPAŞA (@kasimpasa) July 29, 2020

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