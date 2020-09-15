15 Eylül 2020, Salı

TFF 1. LİG

Altay Edin Cocalic ile anlaşmaya vardı! Cocalic kimdir?

Cocalic Altay'da!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 Giriş Tarihi: 15.09.2020

1. Lig takımlarında Altay transferde hareketli saatler yaşıyor. ekibi stoper bölgesi için geçen sezon forması giyen Cocalic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada Cocalic'le 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

2018-2019 sezonu devre arasında 'a olan 32 yaşındaki Cocalic, yeşil-siyahlı ekipte 'de 9, 1. Lig'de ise 33 maça çıktı.

Altay 0-0 Samsunspor l MAÇ SONUCU

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