27 Temmuz 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Bursaspor'da İrfan Buz dönemi sona erdi!

Bursaspor'da flaş ayrılık! Play-off maçı sonrası...
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 Giriş Tarihi: 27.07.2020

1. Lig ekiplerinden 'da teknik direktör ile yollar ayrıldı.

1. Lig Play-Off Yarı Final son maçında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelen ve 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan 'da ayrılık yaşandı.

Yeşik beyazlılar, teknik direktör ile yollarını ayırma kararı aldı.

"NASİP OLMADI"

Maç sonrasında tecrübeli teknik direktör, "Kendi stadımızda oynadığımız maçlarda da çok net gol pozisyonları bulmuştuk. Nasip olmadı. Çok çok istediler ama olmadı. Adana Demirspor'u tebrik ediyorum" demişti.

TFF 1. Lig'de finalin adı belli oldu haberin devamı

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