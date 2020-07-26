26 Temmuz 2020, Pazar

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig'de finalin adı belli oldu

TFF 1. Lig'de finalin adı belli oldu
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 Giriş Tarihi: 26.07.2020

Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği  1. Lig play-off turunda finalin adı belli oldu. Adana Demirspor, 0-0'ın rövanşında konuk ettiği 'u 4-1 yenerek finale yükseldi. Diğer yarı final maçında ise 3-3'ün rövanşında Akhisarspor'a konuk olan Karagümrük, rakibini tek golle devirip final biletini aldı.  ile Karagümrük arasındaki final maçı 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

1. Lig play-off turunda - ve Akhisarspor-Fatih Karagümrük arasında oynanan yarı final rövanş maçlarının ardından Adana Demirspor ile Karagümrük finale yükseldi.

ADANA DEMİR EVİNDE FİŞİ ÇEKTİ!

Yarı final ilk maçında Bursaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Adana Demirspor, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'ndaki rövanş mücadelesinde rakibini 4-1 mağlup edip adını finale yazdırdı.

Mavi Şimşeklere turu getiren golleri 55'te Erkan Zengin (pen.), 78'de Rassoul, 87'de Berk Yıldız ve 90+8'de Mehmet Akyüz kaydetti.

KARAGÜMRÜK DEPLASMANDA TURLADI

Fatih Karagümrük ise evinde 3-3 berabere kaldığı Akhisarspor'u deplasmanda 1-0 devirerek final biletini kaptı. Fatih Karagümrük'ün zafer sayısını 71'de Sabo kaydetti.

DEV FİNAL 30 TEMMUZ'DA

Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasındaki TFF 1. Lig play-off finali 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak. Karşılaşmanın hangi şehirde oynanacağı ise TFF tarafından daha sonra açıklanacak.

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