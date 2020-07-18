18 Temmuz 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Adana Demirspor 3-0 İstanbulspor | MAÇ SONUCU

3 gollü galibiyet Adana Demirspor'a yetmedi!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 Giriş Tarihi: 18.07.2020

TFF 1. Lig'in 34. haftasında , 'u konuk etti. Süper Lig'e çıkmak için mücadele eden Adana Demirspor, İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti. Ancak bu skor Adana Demirspor'un Süper Lig'e direk yükselmesine yetmedi. Adana Demirspor, play-off mücadelesi verecek.

TFF 1. Lig'in en kritik mücadeleleri arasında yer alan - mücadelesi büyük heyecana sahne oldu. İlk yarıda gol perdesini Erkan Zengin 31. dakikada penaltıdan kaydettiği gol ile açtı. Karşılaşmanın 44. dakikasında Milan Mitrovic skoru 2-0'a getiren golü kaydetti. Milan Mitrovic'in bu golü ile ilk yarı 2-0 sona erdi. Karşılaşmanın skorunu 70. dakikada Erkan Zengin belirledi. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 3-0 kazandı. Adana Demirspor, play-off maçında Bursaspor ile karşılaşacak.

Hatayspor-Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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