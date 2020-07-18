18 Temmuz 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Mehmet Altıparmak: Şampiyonluk herkese hayırlı olsun

Şampiyonluk herkese hayırlı olsun
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 18.07.2020

1. Lig'i şampiyonlukla tamamlayarak 'e yükselen Hatayspor'da teknik direktör , maçının ardından açıklamalarda bulundu. Altıparmak, şampiyonluğun herkese hayırlı olmasını diledi.

Geçen hafta şampiyonluklarını ilan ettiklerini, bugün de "şampiyon" gibi oynadıklarını aktaran Altıparmak, "Maçın başından sonuna futboldan zevk alan ve zevk veren bir takım vardı. Bütün oyuncularımı kutluyorum. 53 sene bekledi Hatay şehri ve bugün şampiyonluğu hep beraber kutlamaya başladık." ifadelerini kullandı.

emeği geçen herkese teşekkür etti.

Teknik Direktör Yardımcısı Taner Alpak da Hatayspor'a 'de başarılar dileyerek "Artık tamamen play-off'a odaklandık. Önümüze bakacağız." diye konuştu.

Hatayspor şampiyon olarak çıktı! haberin devamı



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