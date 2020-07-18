Hatayspor 3-1 Bursaspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Hatayspor, sahasında Bursaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip geniş rotasyonla çıktığı karşılaşmada rakibini 3-1 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 34. haftasında şampiyon Hatayspor, sahasında Bursaspor ile karşılaştı. Ev sahibi takım rakibini Gökhan Karadeniz, Buğra Çağıran ve Selim Ilgaz'ın golleri ile 3-1 mağlup ederek ligi 1. sırada bitirdi. Konuk takım Buraspor'un tek golünü ise Tayfur Bingöl kaydetti. Bu sonuçlarının ardından Bursaspor play-off sıralamasında 6. oldu ve ligi 3. bitiren Adana Demirspor ile eşleşti.





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