18 Temmuz 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Hatayspor 3-1 Bursaspor | MAÇ SONUCU

Hatayspor şampiyon olarak çıktı!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 Giriş Tarihi: 18.07.2020

TFF 1. Lig'in 34. haftasında , sahasında 'u konuk etti. Ev sahibi ekip geniş rotasyonla çıktığı karşılaşmada rakibini 3-1 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 34. haftasında şampiyon , sahasında ile karşılaştı. Ev sahibi takım rakibini Gökhan Karadeniz, Buğra Çağıran ve Selim Ilgaz'ın golleri ile 3-1 mağlup ederek ligi 1. sırada bitirdi. Konuk takım Buraspor'un tek golünü ise Tayfur Bingöl kaydetti. Bu sonuçlarının ardından Bursaspor play-off sıralamasında 6. oldu ve ligi 3. bitiren Adana Demirspor ile eşleşti.

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