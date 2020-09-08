TFF 1'Lig'de corona virüsü vakası!
Ümraniyespor, kulüp içerisinden 14 kişinin corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'da corona virüsü şoku yaşanıyor. İstanbul kulübünde toplam 14 kişinin corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Teknik ekibimizden 2, futbolcularımızdan 7, çalışanlarımızdan 5 kişi olmak üzere kulübümüzde toplam 14 kişinin Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. İlgili kişilere izolasyon süreci uygulanmaya başlamıştır''
GALATASARAY'LA MAÇ YAPMIŞLARDI
Tam 7 futbolcusunda corona virüsü tespit edilen Ümraniyespor, 31 Ağustos'ta Galatasaray ile hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti. Test sonucu pozitif çıkan futbolcuların, sarı-kırmızılılara karşı oynanan maçta forma giyip giymediği ise açıklanmadı.
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