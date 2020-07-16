16 Temmuz 2020, Perşembe

TFF 1. LİG

Altay deplasmanda galibiyet arıyor

Altay Play-Off aşkına!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 16.07.2020

TFF 1'inci takımlarından bu hafta oynayacağı Giresunspor karşılaşmasını kazanıp Adanaspor'un Karagümrük karşısında galip gelmesini bekleyecek.

TFF 1'inci Lig'de normal sezonun son haftasında cumartesi günü deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak , rakibini yenerek sezonun ikinci yarısındaki ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor.
İkinci devrede deplasmanda oynadığı 8 maçta 6 beraberlik, 2 yenilgi alan siyah-beyazlılar, bu kez sahadan zaferle ayrılmak istiyor. Son deplasman galibiyetini 22 Aralık 2019'da ilk yarının son haftasında Erzurum'da alan Altay, Giresun'u dize getirmesi halinde 210 gün sonra evine 3 puanla dönecek.
Düşük de olsa matematiksel olarak Play-Off iddiası bulunan Altay'ın galibiyetinin anlam kazanması için aynı anda başlayacak mücadelede küme düşen Adanaspor'un deplasmanda 'ü yenmesi gerekecek. İzmir ekibi'nin Karagümrükle oynadığı lig maçlarında sahasında rakibine 1-0 mağlup olurken deplasmanda oynadığı mücadelede 2-2 berabare kaldı. Altay'da cezası nedeniyle Osmanlıspor, Adana Demirspor (D) ve Erzurumspor maçlarını tribünden takip eden teknik direktör bu kez takımının başında yer alabilecek. Yılmaz'ın cezasının sona erdiği Altay'da eksik oyuncu bulunmuyor.

Altay 0-1 B.B. Erzurumspor | MAÇ SONUCU



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