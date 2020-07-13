13 Temmuz 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

TFF 1.Lig'de son hafta programı açıklandı

TFF 1.Lig'de son hafta programı açıklandı
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 13.07.2020

1. Lig'in 34. ve son hafta programı açıklandı. Hatayspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği ligde, ikinci olan takım da Süper Lig'e direkt olarak çıkacak. İşte maç programı...

TFF'den yapılan açıklamaya göre son haftanın programı şu şekilde:

17 Temmuz Cuma

20.00 Menemenspor - Altınordu

18 Temmuz Cumartesi

17.30 Giresunspor - Altay
17.30 Fatih Karagümrük - Adanaspor
17.30 Akhisarspor - Keçiörengücü
17.30 Adana Demirspor - İstanbulspor
17.30 BB Erzurumspor - Ümraniyespor
17.30 Hatayspor - Bursaspor

19 Temmuz Pazar

17.30 Osmanlıspor - Balıkesirspor
17.30 Eskişehirspor - Boluspor


Şampiyon Hatayspor! Tarihinde ilk kez... haberin devamı

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