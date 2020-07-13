TFF 1.Lig'de son hafta programı açıklandı

TFF 1. Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Adanaspor sahasında lig lideri Hatayspor'u konuk etti. Konuk ekip geriye düştüğü maçta 2-1 galip geldi ve son maçlar öncesi Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Böylece Hatayspor 53 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmiş oldu.