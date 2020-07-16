Akhisarspor her ihtimali düşünüyor
TFF 1. Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmadan galip ayrılan Akhisarspor bu hafta oynayacağı Keçiörengücü maçını kazanıp rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek. Yılmaz Vural'ın öğrencileri Süper Lig'e ilk 2 sıra içinden çıkmak istiyor.
TFF 1. Lig'de sezonun son haftasında evinde cumartesi günü Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek Akhisarspor, direkt Süper Lig'e yükselmek için her ihtimali düşünüyor. Keçiörengücü karşısında mutlak galibiyet alması gereken yeşil-siyahlıların sezonu ikinci sırada bitirebilmesi için önünde rakipleri 3'üncü Adana Demirspor ve 2'nci Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kesinlikle puan ya da puanlar kaybetmesi gerekecek. Aynı gün sahasında Cesar Grup Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek Erzurumspor'un yenilmesini bekleyecek Akhisarspor, İstanbulspor'la oynayacak Adana Demirspor'un da en kötü berabere kalmasını isteyecek.
Erzurumspor'la ikili averajı eşit olan Ege ekibi, rakibinin berabere kalması halinde Keçiörengücü'nü 5 ya da daha farklı skorla mağlup etmek durumunda kalacak. Aksi sonuçlarda Akhisarspor Süper Lig vizesi alabilmek için Play-Off oynayacak. Teknik direktör Yılmaz Vural, 21 Haziran'da Altay'a 3-1 kaybettikleri maçı kesinlikle unutamayacağını söyledi. O hafta takımda 12 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını hatırlatan deneyimli teknik adam, "Benim testimde de bulgulara rastlanmıştı. Maça çıkamadım, eksik oynamak zorunda kaldık. Eğer bu durum yaşanmasaydı, ben sahada olsaydım Altay'ı yenerdik. Bizim kaderimiz o gün belli oldu. O maçı kazansaydık, şu an tüm ipler bizim elimizde olacaktı" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı