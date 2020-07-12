Altay 0-1 B.B. Erzurumspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Altay, sahasında B.B. Erzurumspor'u konuk etti. Süper Lig'e çıkma yolundaki B.B. Erzurumspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Süper Lig'e çıkma yolunda yarışan 2 takım karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 berabere biten karşılaşmanın ikinci yarısı büyük heyecana sahne oldu. 68. dakikada Ömer Şişmanoğlu'nun attığı golle Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçtan 1-0 galip ayrıldı. Bu skorun ardından B.B. Erzurumspor puanını 59'a yükseltti ve Süper Lig'e çıkma yolunda büyük avantaj elde etti.

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