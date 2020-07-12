12 Temmuz 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Altay 0-1 B.B. Erzurumspor | MAÇ SONUCU

Erzurumspor'dan kritik galibiyet!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 Giriş Tarihi: 12.07.2020

TFF 1. Lig'in 33. haftasında , sahasında B.B. 'u konuk etti. 'e çıkma yolundaki B.B. Erzurumspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 'e çıkma yolunda yarışan 2 takım karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 berabere biten karşılaşmanın ikinci yarısı büyük heyecana sahne oldu. 68. dakikada Ömer Şişmanoğlu'nun attığı golle Büyükşehir Belediye maçtan 1-0 galip ayrıldı. Bu skorun ardından B.B. Erzurumspor puanını 59'a yükseltti ve Süper Lig'e çıkma yolunda büyük avantaj elde etti.

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