16 Temmuz 2020, Perşembe

TFF 1. LİG

Yılmaz Vural: Allah bize Fatih Terim şansı versin

Yılmaz Vural 5.kez şampiyonluk istiyor!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 16.07.2020

TFF 1. Lig'de son haftaya girilirken Akhisarspor Teknik Direktörü açıklamalarda bulundu.Tecrübeli teknik adam ''Tüm takımlardan ricam herkesin kendi kadrosuyla oynaması. Kimse hiçbir şüpheye meydan vermesin." ifadelerinde bulundu.

Bu hafta sonu TFF 1. Lig'de 'e direkt yükselecek son ekip belli olacak. BB Erzurumspor, Bursaspor, Akhisarspor veya Adana Demirspor ligin yolunu tutacak.

Maçlar öncesinde Akhisarspor'un teknik direktörü , TRT SPOR'a özel açıklamalarda bulundu.

Corona virüs testinin pozitif çıktığı dönemi anlatan Vural, "Bu pandemi sürecinde başımıza gelen olay, kimsenin başına gelmez. Bizde bir şey yoktu. Ama testlerimiz pozitif çıktı, 3 oyuncum ve ben Altay maçında yer alamadık. İptal da edilebilirdi, edilmedi. Hiç hoş bir durum değil." dedi.

Hafta sonu oynanacak mücadeleler ile ilgili olarak ise Vural, "Biz son 10 maçın 8'sini kazanmış bir takım olarak bir üst lige direkt çıkamadık. Şimdi hafta sonu şansımız hala devam ediyor. Allah bize Fatih Terim şansı versin" diye konuştu.

Akhisarspor her ihtimali düşünüyor

Vural'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Biz kendimizi play-off'a hazırlanıyoruz. Maçı kazanıp, Bursaspor ile eşleşip onları da yenmek istiyoruz. Ben tüm takımlara da teşekkür ediyorum, hakkaniyetli oynadılar. Tüm takımlardan ricam da herkesin kendi kadrosuyla oynaması. Kimse hiçbir şüpheye meydan vermesin."

"Hatayspor'u da kutluyorum. Hakkıyla da şampiyon oldular, Süper Lig'de de başarılar diliyorum. Biz de 3-4 takım olarak yarış veriyoruz."

"17.30'da oynanacak tüm maçlar, Temmuz'un sonundayız ve keşke maçlar daha ileri saatte oynansaydı. Daha seyredilir mücadeleler ortaya çıkabilirdi."

"Benim bu çıkaracağım 5. takım olacak, eğer yükselirsek. Hiçbiriyle devam etmedim. Çıkarsak Akhisarspor yöneticileri bilir. Biz bu camiayı sevdik. Kalın derlerse seve seve devam ederiz."

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