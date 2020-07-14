14 Temmuz 2020, Salı

TFF 2. LİG

TFF 2. Lig ve 3. Lig play-off fikstürü açıklandı

2. Lig ve 3. Lig play-off fikstürü açıklandı
TFF 2. LİG
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Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 Giriş Tarihi: 14.07.2020

(), resmi internet sitesinden 2. Lig ve 3. Lig play-off maç programını açıkladı. Karşılaşmalar tarihleri arasında ’da oynanacak.

, daha önce tescil ettiği 2. Lig ve 3. Lig'de Play-Off karşılaşmalarının oynanacağını belirtmişti. Play-off maç programı ise belli oldu. Karşılaşmalar tarihleri arasında 'da oynanacak ve 1. Lig ile, TFF 2. Lig'e yükselecek olan takımlar belli olacak. Türkiye Futbol Federasyonu ayrıca, karşılaşmalarda alınacak olan sağlık önlemlerine ilişkin açıklama yaptı. Seyahat ve konaklama dahil play-off maçları için alınan önlemler Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer imzasıyla, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayımlandı.

20-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak olan 2. Lig ve 3. Lig play-off maç programı şu şekilde:

TFF 2. Lig play-off takvimi:

20 Temmuz Pazartesi

21.00 FK-İnegölspor
21.00 Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe FK
21.00 -Sakaryaspor
21.00 GMG Kastamonuspor-Tuzlaspor

Not: Demirspor ligden çekildiğini ve profesyonel futbol şubesini kapatma kararı aldığını açıkladı.

Yarı finaller 24 Temmuz saat 21.00'de, final müsabakası ise 28 Temmuz saat 21.00'de oynanacak.




TFF 3. Lig Play-Off takvimi:

1. Grup - 21 Temmuz Salı

21.00 Anagold 24 Erzincanspor-Artvin Hopaspor
21.00 68 Aksaray Bld.-1928 Bucaspor

2. Grup - 22 Temmuz Çarşamba

21.00 Bld. Derincespor-Karşıyaka
21.00 Turgutluspor-Esenler Erokspor

3. Grup - 23 Temmuz Perşembe

21.00 Somaspor-Muğlaspor
21.00 Pazarspor-Nevşehir Bld.

1. Grup finali 25 Temmuz'da, 2. Grup finali 26 Temmuz'da, 3. Grup finali ise 27 Temmuz'da oynanacak.

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