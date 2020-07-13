Adanaspor teknik direktöründen Eze'ye sert sözler! "Türkiye'ye sokmasınlar"
TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor sahasında Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Maç sonunda turuncu-beyazlıların teknik direktörü Coşkun Demirbakan, rakibine sert giren Eze için sert ifadeler kullandı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, Hatayspor'la oynadıkları maç sonrası rakibini kutlayıp Süper Lig'de başarılar diledi. "Bu maç ligin özeti gibi oldu" ifadesini kullanan Demirbakan, kırmızı kart gören oyuncusu Eze'ye yönelik eleştirilerde bulundu.
Demirbakan, Eze'nin saha içinde ve dışındaki tutum ve davranışlarından rahatsız olduğunu belirterek, maçta oynatacak oyuncu seçeneğinin fazla olmaması nedeniyle kendisine kadroda yer verdiğini kaydetti.
Basit pozisyonlardan yararlanamadıklarını ve rakiplerinin "bedava" bir gol bulduğunu ifade eden Demirbakan, "Benim için bulunduğum kulübün manevi şahsiyeti önemlidir. Onu korumak için oynarım. Ekmek parası kazanıyorsam o kulüpten onun manevi değerlerine saygı gösteririm. Bu takıma kimler geldi kimler gitti. Eze'ye mi kaldı bu kulüp? Ağrıma giden bu. Tam açıdan bakarsak hatanın çoğunluğu bu adamda. Bütün konuşmamı da buna ayırdım. Olmadı. Buradan taraftara ve yönetime teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Demirbakan sözlerini, "Adanaspor'un bu duruma düşmesinin birinci sebebi Eze'dir. Hep rakibe hizmet ediyor stoper gibi. Gitti çocuğun ayağını kırdı. Bu gibi insanları Türkiye'ye sokmasınlar" diyerek noktaladı.
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