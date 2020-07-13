13 Temmuz 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Adanaspor teknik direktöründen Eze'ye sert sözler! "Türkiye'ye sokmasınlar"

Teknik direktöründen oyuncusuna sert ifadeler! Türkiye'ye sokmasınlar
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 13.07.2020

1. Lig'in 33. haftasında sahasında Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Maç sonunda turuncu-beyazlıların teknik direktörü , rakibine sert giren için sert ifadeler kullandı.

1. Lig ekiplerinden Teknik Direktörü , Hatayspor'la oynadıkları maç sonrası rakibini kutlayıp Süper Lig'de başarılar diledi. "Bu maç ligin özeti gibi oldu" ifadesini kullanan Demirbakan, kırmızı kart gören oyuncusu 'ye yönelik eleştirilerde bulundu.

Demirbakan, Eze'nin saha içinde ve dışındaki tutum ve davranışlarından rahatsız olduğunu belirterek, maçta oynatacak oyuncu seçeneğinin fazla olmaması nedeniyle kendisine kadroda yer verdiğini kaydetti.

Basit pozisyonlardan yararlanamadıklarını ve rakiplerinin "bedava" bir gol bulduğunu ifade eden Demirbakan, "Benim için bulunduğum kulübün manevi şahsiyeti önemlidir. Onu korumak için oynarım. Ekmek parası kazanıyorsam o kulüpten onun manevi değerlerine saygı gösteririm. Bu takıma kimler geldi kimler gitti. Eze'ye mi kaldı bu kulüp? Ağrıma giden bu. Tam açıdan bakarsak hatanın çoğunluğu bu adamda. Bütün konuşmamı da buna ayırdım. Olmadı. Buradan taraftara ve yönetime teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Demirbakan sözlerini, "Adanaspor'un bu duruma düşmesinin birinci sebebi Eze'dir. Hep rakibe hizmet ediyor stoper gibi. Gitti çocuğun ayağını kırdı. Bu gibi insanları Türkiye'ye sokmasınlar" diyerek noktaladı.

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