12 Temmuz 2020, Pazar

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: Adanaspor 1-2 Hatayspor | MAÇ SONUCU

Şampiyon Hatayspor! Tarihinde ilk kez...
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 Giriş Tarihi: 12.07.2020

'in 33. hafta karşılaşmasında sahasında lig lideri 'u konuk etti. Konuk ekip geriye düştüğü maçta 2-1 galip geldi ve son maçlar öncesi Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Böylece Hatayspor 53 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmiş oldu.

'in 33. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, maçın 59. dakikasında Adanaspor'da Roni sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

Konuk ekip 78. dakikada Barbose ve 89'da Abdioğlu'nun golleriyle skoru 2-1'e getirdi ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ev sahibinde 54. dakikada Umut Sözen çift sarıdan, 85. dakikada Emeka Eze direkt kırmızı kart gördü ve Adanaspor 90 dakikayı 9 kişi tamamladı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

13'üncü dakikada Adanaspor'un atağında rakip savunmanın arkasına sarkan Ahmet Dereli, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dereli'nin şutunda top kaleye paralel giderek auta çıktı.

35'ini dakikada sol kanattan atağa kalkan Hatayspor'da topla rakip kaleye sokulan Ouali'nin, yakın direğe çektiği şutu Karacic topu kornere çeldi.

59'uncu dakikada Adanaspor'da sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Ahmet, topu Roni'ye gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Roni, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

69'uncu dakikada Hatayspor'da Aabid'in pasında ceza sahası içerisinde topu alan Hamza'ya Uğurcan müdahale ederek şut çekmesini engelledi.

78'inci dakikada Hatayspor'da ceza sahası içerisinde topu alan Barbosa, Karacic'i çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi: 1-1.

89'uncu dakikada Hatayspor'da Buğra'nın ortasında kafa vuruşu yapan Yusuf, topu ağlara gönderdi: 1-2.

Karşılaşma, Hatayspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

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