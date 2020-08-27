TFF 1.Lig 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi

TFF 1. Lig'de 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü, yapılan kura çekimi ile belli oldu. 11 Eylül'de başlayacak olan 1. Lig'de normal sezon heyecanı 8 Mayıs 2021'de sona erecek.

TFF 1.Lig'de yeni sezonun yani 2020-2021 sezonun fikstür çekimi Riva'da gerçekleştirildi. TFF 1.Lig'de fikstür çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti.

TFF 1. Lig, bu sezon 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, 8 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanacak. TFF 1. Lig'de 6, 13, 23 ve 30. hafta maçları hafta içi oynanacak.

TFF 1. Lig'de normal sezon sonrasında oynanacak play-off maçlarına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.

İŞTE İLK YARI FİKSTÜRÜ

1. hafta

Osmanlıspor-Eskişehirspor

Boluspor-Ankara Keçiörengücü

Menemenspor-Altınordu

Ümraniyespor-Royal Hastanesi Bandırmaspor

Akhisarspor-Tuzlaspor

Altay-Yılport Samsunspor

Bursaspor-Adana Demirspor

Adanaspor-İstanbulspor

Balıkesirspor-Giresunspor

2. hafta

Yılport Samsunspor-Ümraniyespor

Ankara Keçiörengücü-Osmanlıspor

Eskişehirspor-Adanaspor

Altınordu-Bursaspor

Adana Demirspor-Boluspor

Giresunspor-Menemenspor

İstanbulspor-Altay

Tuzlaspor-Balıkesirspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Akhisarspor

3. hafta

Adanaspor-Ankara Keçiörengücü

Altay-Eskişehirspor

Boluspor-Altınordu

Akhisarspor-Balıkesirspor

Menemenspor-Tuzlaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor

Osmanlıspor-Adana Demirspor

Bursaspor-Giresunspor

Ümraniyespor-İstanbulspor

4. hafta

Adana Demirspor-Adanaspor

Eskişehirspor-Ümraniyespor

Altınordu-Osmanlıspor

Tuzlaspor-Bursaspor

Giresunspor-Boluspor

Ankara Keçiörengücü-Altay

İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor

Balıkesirspor-Menemenspor

Yılport Samsunspor-Akhisarspor

5. hafta

Adanaspor-Altınordu

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eskişehirspor

Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü

Akhisarspor-Menemen Spor

Bursaspor-Balıkesirspor

Boluspor-Tuzlaspor

Altay-Adana Demirspor

Osmanlıspor-Giresunspor

Yılport Samsunspor-İstanbulspor

6. hafta

Giresunspor-Adanaspor

Adana Demirspor-Ümraniyespor

Menemen Spor-Bursaspor

Balıkesirspor-Boluspor

Eskişehirspor-Yılport Samsunspor

Altınordu-Altay

Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor

İstanbulspor-Akhisarspor

Tuzlaspor-Osmanlıspor

7. hafta

Ümraniyespor-Altınordu

Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü

İstanbulspor-Eskişehirspor

Boluspor-Menemenspor

Adanaspor-Tuzlaspor

Osmanlıspor-Balıkesirspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adana Demirspor

Akhisarspor-Bursaspor

Altay-Giresunspor

8. hafta

Giresunspor-Ümraniyespor

Balıkesirspor-Adanaspor

Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor

Adana Demirspor-Yılport Samsunspor

Bursaspor-Boluspor

Tuzlaspor-Altay

Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor

Eskişehirspor-Akhisarspor

Menemenspor-Osmanlıspor

9. hafta

Yılport Samsunspor-Altınordu

Eskişehirspor-Ankara Keçiörengücü

Altay-Balıkesirspor

Adanaspor-Menemenspor

Ümraniyespor-Tuzlaspor

Akhisarspor-Boluspor

Osmanlıspor-Bursaspor

İstanbulspor-Adana Demirspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Giresunspor

10. hafta

BalıkesirsporÜmraniyespor

Altınordu-İstanbulspor

Bursaspor-Adanaspor

Menemenspor-Altay

Giresunspor-Yılport Samsunspor

Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor

Adana Demirspor-Eskişehirspor

Ankara Keçiörengücü-Akhisarspor

Boluspor-Osmanlıspor

11. hafta

Eskişehirspor-Altınordu

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Balıkesirspor

Yılport Samsunspor-Tuzlaspor

Ümraniyespor-Menemenspor

Adanaspor-Boluspor

Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor

Altay-Bursaspor

Akhisarspor-Osmanlıspor

İstanbulspor-Giresunspor

12. hafta

Bursaspor-Ümraniyespor

Osmanlıspor-Adanaspor

Tuzlaspor-İstanbulspor

Boluspor-Altay

Balıkesirspor-Yılport Samsunspor

Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor

Adana Demirspor-Akhisarspor

Altınordu-Ankara Keçiörengücü

Giresunspor-Eskişehirspor

13. hafta

Adana Demirspor-Altınordu

İstanbulspor-Balıkesirspor

Yılport Samsunspor-Menemenspor

Eskişehirspor-Tuzlaspor

Ümraniyespor-Boluspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor

Akhisarspor-Adanaspor

Ankara Keçiörengücü-Giresunspor

Altay-Osmanlıspor

14. hafta

Osmanlıspor-Ümraniyespor

Menemenspor-İstanbulspor

Bursaspor-Yılport Samsunspor

Giresunspor-Adana Demirspor

Adanaspor-Altay

Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor

Altınordu-Akhisarspor

Balıkesirspor-Eskişehirspor

Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü

15. hafta

Altay-Akhisarspor

Giresunspor-Altınordu

Ankara Keçiörengücü-Balıkesirspor

Eskişehirspor-Menemenspor

Adana Demirspor-Tuzlaspor

İstanbulspor-Bursaspor

Yılport Samsunspor-Boluspor

Ümraniyespor-Adanaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Osmanlıspor

16. hafta

Altay-Ümraniyespor

Akhisarspor-Giresunspor

Boluspor-İstanbulspor

Osmanlıspor-Yılport Samsunspor

Balıkesirspor-Adana Demirspor

Adanaspor- Royal Hastanesi Bandırmaspor

Tuzlaspor-Altınordu

Menemenspor-Ankara Keçiörengücü

Bursaspor-Eskişehirspor

17. hafta

Ümraniyespor-Akhisarspor

Altınordu-Balıkesirspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altay

Giresunspor-Tuzlaspor

Adana Demirspor-Menemenspor

Ankara Keçiörengücü-Bursaspor

Eskişehirspor-Boluspor

Yılport Samsunspor-Adanaspor

İstanbulspor-Osmanlıspor

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