TFF 1. Lig'de şampiyon Hatayspor! Taraftarlar coşkuyla kutladı

TFF 1. Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Adanaspor'la karşılaşan Hatayspor, 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 galip geldi ve bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Hatayspor taraftarları da şampiyonluğu coşkuyla kutladı. İşte o fotoğraflar...

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Giriş Tarihi: 12.07.2020 20:59 ABONE OL