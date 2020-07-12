12 Temmuz 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

TFF 1. Lig'de şampiyon Hatayspor! Taraftarlar coşkuyla kutladı

TFF 1. Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Adanaspor'la karşılaşan Hatayspor, 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 galip geldi ve bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Hatayspor taraftarları da şampiyonluğu coşkuyla kutladı. İşte o fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 12.07.2020 20:59
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TFF 1. Lig'de şampiyon Hatayspor! Taraftarlar coşkuyla kutladı

Hatayspor'un TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u 2-1 yenmesiyle normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantilemesi kentte coşkuyla kutlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TFF 1. Lig'de şampiyon Hatayspor! Taraftarlar coşkuyla kutladı

Bordo-beyazlı taraftarlar maçın bitiminin ardından kentte cadde ve sokakları doldurdu.

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TFF 1. Lig'de şampiyon Hatayspor! Taraftarlar coşkuyla kutladı

Caddelerde konvoy oluşturan taraftarlar, şampiyonluk coşkusuna araçlarının kornalarıyla destek verdi.

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TFF 1. Lig'de şampiyon Hatayspor! Taraftarlar coşkuyla kutladı

Kentte kutlamalar hemen hemen her noktada sürüyor.

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TFF 1. Lig'de şampiyon Hatayspor! Taraftarlar coşkuyla kutladı
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