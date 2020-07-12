12 Temmuz 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Başkandan ilginç çözüm! 421 gün ceza almıştı...

Başkandan ilginç çözüm! 421 gün ceza almıştı...
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 12.07.2020

Kulübü Başkanı Murat Sancak, takımının Ümraniyespor ile deplasmanda oynadığı mücadeleyi saha dışındaki bir vincin üzerinden izledi.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor ile arasında oynanan kritik maçta Adana ekibinin başkanı Murat Sancak, takımını yalnız bırakmadı.

Başkan Sancak, geçtiğimiz yılın ekim ayında 'ndan 421 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı.

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