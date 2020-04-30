Erkan Zengin'den Ibrahimovic sözleri! Türkiye'ye gelecek mi?

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor forması giyen tecrübeli futbolcu Erkan Zengin, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye gerçekleşmeyen transferi, Trabzonspor'daki günleri ve dünyaca ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair konuştu.

Adana Demirspor forması giyen tecrübeli futbolcu Erkan Zengin, Ajansspor'a konuştu. Karantina günlerinde ailesiyle vakit geçirdiğini söyleyen tecrübeli oyuncu, Karantina sürecinde yemek yapmayı öğrendim. Usta aşçı oldum diyebilirim. Bütün yemekleri yapabilirim, yemeklerimi yiyen insanlar da çok beğeniyor. Bu akşam tantuni yaptım, çok güzel olmuştu." dedi.

Fenerbahçe'ye transfer süreci, Trabzonspor'daki günleri ve İsveç Milli Takımı'ndan Zlatan Ibrahimovic'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceğiyle ilgili de konuşan Erkan Zengin'in açıklamaları şu şekilde:

HEDEFİMİZ ŞAMPİYON OLMAK

"Adana'da günlerim güzel geçiyor. Bu süreç bizlere futbolu özletti. Ligler başlayınca hedefimiz şampiyon olmak. Adana Demirspor'da başkanımız Murat Sancak ve Metin Ağabey'in (Korkmaz) yoğun çabası var. Adana Demirspor'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Taraftarı olan takımlarda forma giydim. Bu konuda şanslıyım. Son 6 maç oynanacak, sanırım seyircisiz oynanacak. Bunun sıkıntısını yaşayacağız. Adana Demirspor taraftarının maç içerisinde bize %25 katkısı oluyor."

AÇIKLAMAM YANLIŞ ANLAŞILDI

'Futbolu bırakmayı düşünüyorum' açıklamasıyla ilgili de konuşan Zengin, "O dönem yanlış anlaşıldım. Ben o süreçte corona virüsü salgını sebebiyle zor bir dönemden geçtiğimizi söyledim." diye konuştu.

TRABZONSPOR'A GİTTİĞİM İÇİN PİŞMANLIK YAŞAMADIM

"Fenerbahçe ile ön protokol imzalamış ve sonrasında İsveç'e gitmiştim. Bu süreçte Eskişehirspor, Trabzonspor ile anlaşmıştı. Fenerbahçe'ye transferim bundan dolayı olmadı. Trabzonspor'a gittiğim için pişmanlık yaşamadım. Trabzonspor'da tüm maçlarda oynadım. Trabzonspor'da çok mutluydum, ben maç oynayınca mutluyum."

IBRAHIMOVIC'İ 40 YAŞINDA MI TRANSFER EDECEĞİZ?

Zlatan Ibrahimovic'in Inter'li eski golcü Ronaldo'dan daha iyi olduğunu söyleyen Erkan Zengin, 'Ibrahoviç, Türkiye'ye gelecek mi?' sorusuna, "Zlatan Ibrahimovic 38 yaşında. Zlatan Ibrahimovic'i Türkiye'ye 40 yaşında mı transfer edeceğiz? Türkiye'ye artık yaşlı yıldız oyuncuları transfer etmemiz lazım." cevabını verdi.

JIMMY'NIN DURUMU BENİM BEŞİKTAŞ SÜRECİME BENZİYOR

Zengin, Galatasaray'da forma giyen Jimmy Durmaz'ın performansıyla ilgili olarak, "Jimmy Durmaz'ın Galatasaray'daki durumu benim Beşiktaş sürecime çok benziyor. Jimmy, Galatasaray'da sürekli oynasa daha farklı olabilirdi. Jimmy çalışıp sırasını bekleyecek." açıklamasında bulundu.

TARIK ÇAMDAL GALATASARAY DÖNEMİNDE ŞANSSIZDI

"Tarık Çamdal hem iyi insan hem de iyi futbolcu. Kendisi kardeşimle evli. Tarık Çamdal Galatasaray döneminde şanssızdı. Tarık'ın döneminde Galatasaray'da iyi oyuncular vardı. Tarık'ın en büyük sıkıntısı uzun süre maç oynamamak oldu. Galatasaray taraftarı Tarık'a kızmış olabilir. Futbolda bunun örnekleri çok. 1-2 yıl futbol oynamadığınız zaman futbol hayatınız bitebilir. Fakat Tarık şu anda Eskişehirspor günlerini hatırlatıyor. Adana Demirspor performansı gayet iyi."

Zengin, çalıştığı en iyi teknik direktörün Ersun Yanal, en iyi kalecininde Rüştü Reçber olduğunu söyledi.

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