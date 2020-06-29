29 Haziran 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig'in 31. haftasını yönetecek hakemler açıklandı!

TFF'den flaş karar! Ali Palabıyık...
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 29.06.2020 Giriş Tarihi: 29.06.2020

1. Lig'in 31. haftasını yönetecek hakemler açıklandı. 'de Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını yöneten hakem , BB Erzurumspor ile arasında oynanacak maça atandı.

1. Lig'de 31. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 31. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:

17.30 Keçiörengücü-Ekol Göz Menemenspor: Murat Erdoğan

19.00 Adanaspor-Altınordu: Ramazan Keleş

20.00 Giresunspor-Bursaspor: Suat Arslanboğa

1 Temmuz Çarşamba:

17.30 Boluspor-Hatayspor: Bülent Birincioğlu

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-:

20.00 Altay-Osmanlıspor: Tugay Kaan Numanoğlu

2 Temmuz Perşembe:

17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Eskişehirspor: Sarper Barış Saka

20.00 İstanbulspor-Akhisarspor: Caner Ak

20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Fatih Karagümrük: Burak Şeker

Dev maçta her şey var kazanan yok! haberin devamı

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