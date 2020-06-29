TFF 1. Lig'in 31. haftasını yönetecek hakemler açıklandı!
TFF 1. Lig'in 31. haftasını yönetecek hakemler açıklandı. Süper Lig'de Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını yöneten hakem Ali Palabıyık, BB Erzurumspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak maça atandı.
TFF 1. Lig'de 31. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 31. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın:
17.30 Keçiörengücü-Ekol Göz Menemenspor: Murat Erdoğan
19.00 Adanaspor-Altınordu: Ramazan Keleş
20.00 Giresunspor-Bursaspor: Suat Arslanboğa
1 Temmuz Çarşamba:
17.30 Boluspor-Hatayspor: Bülent Birincioğlu
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adana Demirspor: Ali Palabıyık
20.00 Altay-Osmanlıspor: Tugay Kaan Numanoğlu
2 Temmuz Perşembe:
17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Eskişehirspor: Sarper Barış Saka
20.00 İstanbulspor-Akhisarspor: Caner Ak
20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Fatih Karagümrük: Burak Şeker
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