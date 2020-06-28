28 Haziran 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Fatih Karagümrük 1-0 İstanbulspor | MAÇ SONUCU

Fatih Karagümrük 1-0 İstanbulspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 Giriş Tarihi: 28.06.2020

TFF 1. Lig'in 30. haftasında sahasında 'u konuk etti. Fatih Karagümrük uzatmalarda attığı gol ile sahadan 1-0 galip ayrıldı.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında ile karşı karşıya geldi. Fatih Karagümrük uzatmalarda Muhammed Pehlivan'ın attığı gol ile sahadan galip ayrıldı. Fatih Karagümrük bu skorla puanını 47 yaptı.

Akhisarspor-Ümraniyespor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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