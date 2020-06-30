Keçiörengücü 2-1 Menemenspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Keçiörengücü sahasında Menemenspor'u ağırladı. Keçiörengücü son dakikalarda attığı gol ile Menemenspor karşısında 2-1 öne geçti.

TFF 1. Lig'de oynanan 31. hafta mücadelesinde Keçiörengücü, Menemenspor'u konuk etti. Orta sıralardan kopmak istemeyen Keçiörengücü, rakibi karşısında 27. dakikada geriye düştü. Ancak başkent temsilcisi Cem Ekinci'nin 79 ve 90+4'te attığı 2 gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Puanını 44'e yükselten Başkent ekibi, play-off şansını ise sürdürdü. Rakibi Menemenspor ise 39 puanda kaldı.

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