30 Haziran 2020, Salı

TFF 1. LİG

Keçiörengücü 2-1 Menemenspor | MAÇ SONUCU

Keçiörengücü 2-1 Menemenspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 Giriş Tarihi: 30.06.2020

'in 31. haftasında sahasında 'u ağırladı. Keçiörengücü son dakikalarda attığı gol ile Menemenspor karşısında 2-1 öne geçti.

'de oynanan 31. hafta mücadelesinde , 'u konuk etti. Orta sıralardan kopmak istemeyen Keçiörengücü, rakibi karşısında 27. dakikada geriye düştü. Ancak başkent temsilcisi Cem Ekinci'nin 79 ve 90+4'te attığı 2 gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Puanını 44'e yükselten Başkent ekibi, play-off şansını ise sürdürdü. Rakibi Menemenspor ise 39 puanda kaldı.

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