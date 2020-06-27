27 Haziran 2020, Cumartesi
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Osmanlıspor 1-3 B.B. Erzurumspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'de kümede kalma planları yapan Osmanlıspor, 30. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-1 mağlup oldu. B. B. Erzurumspor ise Süper Lig'e yükselme yolunda kritik 3 puan kazandı.
TFF 1. Lig'de günün en kritik mücadelelerinden biri olan Osmanlıspor-B.B. Erzurumspor maçında Osmanlıspor, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. 37. dakikada Sisokko'nun attığı golle öne geçen Erzurumspor 40. dakikada Ömer Şişmanoğlu ile durumu 2-0'a taşıdı. Osmanlıspor 45+2'de penaltından farkı 1'e indirdi. Skoru belirleyen golü 70. dakikada Ömer Şişmanoğlu kaydetti.
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