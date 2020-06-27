27 Haziran 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Osmanlıspor 1-3 B.B. Erzurumspor | MAÇ SONUCU

Osmanlıspor 1-3 B.B. Erzurumspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 Giriş Tarihi: 27.06.2020

'de kümede kalma planları yapan , 30. hafta mücadelesinde 'a 3-1 mağlup oldu. B. B. Erzurumspor ise Süper Lig'e yükselme yolunda kritik 3 puan kazandı.

'de günün en kritik mücadelelerinden biri olan -B.B. Erzurumspor maçında Osmanlıspor, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. 37. dakikada Sisokko'nun attığı golle öne geçen Erzurumspor 40. dakikada Ömer Şişmanoğlu ile durumu 2-0'a taşıdı. Osmanlıspor 45+2'de penaltından farkı 1'e indirdi. Skoru belirleyen golü 70. dakikada Ömer Şişmanoğlu kaydetti.

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