Osmanlıspor 1-3 B.B. Erzurumspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 30. haftasında play-off mücadelesi veren Altay deplasmanda Eskişehir'e konuk oluyor. Altay mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Maç öncesi iki takım taraftarları maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Eskişehirspor-Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?