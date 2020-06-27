27 Haziran 2020, Cumartesi
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Adana Demirspor-Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. lig'in 30. haftasında Adana Demirspor, sahasında Giresunspor'u konuk ediyor. Maç öncesi iki takım taraftarları sosyal medya ve arama motorlarında detayları araştırıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Adana Demirspor-Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'in 30. haftasında Süper Lig için mücadele eden Adana Demirspor, play-off için yarışan Giresunspor'u konuk ediyor. Bu kritik karşılaşma öncesi her iki takımın hedefi de mutlak 3 puan almak. 3 maçtır galibiyet alamayan Adana Demirspor bu seriyi bu akşam bozmak istiyor. Ligde oynanan 29 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik alan Adana Demirspor, topladığı 48 puanla 3. sırada yer alıyor. Giresunspor ise 44 puan ile 8. sırada yer alıyor.
ADANA DEMİRSPOR-GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor-Giresunspor maçı bu akşam saat 20:00'da Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.
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