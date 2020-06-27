27 Haziran 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Adana Demirspor-Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Adana Demirspor-Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 Giriş Tarihi: 27.06.2020

'in 30. haftasında , sahasında 'u konuk ediyor. Maç öncesi iki takım taraftarları sosyal medya ve arama motorlarında detayları araştırıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Adana Demirspor-Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 30. haftasında Süper Lig için mücadele eden , play-off için yarışan 'u konuk ediyor. Bu kritik karşılaşma öncesi her iki takımın hedefi de mutlak 3 puan almak. 3 maçtır galibiyet alamayan Adana Demirspor bu seriyi bu akşam bozmak istiyor. Ligde oynanan 29 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik alan Adana Demirspor, topladığı 48 puanla 3. sırada yer alıyor. Giresunspor ise 44 puan ile 8. sırada yer alıyor.

ADANA DEMİRSPOR-GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor-Giresunspor maçı bu akşam saat 20:00'da Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.

Osmanlıspor-B.B. Erzurumspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Menemenspor-Boluspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Menemenspor-Boluspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Osmanlıspor-B.B. Erzurumspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Osmanlıspor-B.B. Erzurumspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Eskişehirspor-Altay maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Eskişehirspor-Altay maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör