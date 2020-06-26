26 Haziran 2020, Cuma

BURSASPOR

Seleznyov'dan Bursaspor'a kötü haber

Seleznyov'dan Bursaspor'a kötü haber
BURSASPOR
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Giriş Tarihi: 26.06.2020

1. Lig ekiplerinden forması giyen Ukraynalı golcü Yevhen Seleznyov, sakatlığı nedeniyle karşılaşmasında sahadaki yerini alamayacak.

1. Lig'in 30. haftasında bu akşam saat 20.00'de 'u konuk edecek olan 'da, Yevhen Seleznov sakatlığı sebebiyle takımı yalnız bırakacak. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli golcünün sol kasık üst adele grubunda oluşan ağrılarının artması sebebiyle Adanaspor maçının kadrosunda yer almadığı belirtildi.

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