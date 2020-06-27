27 Haziran 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: Eskişehirspor 2-2 Altay | MAÇ SONUCU

Eskişehirspor küme düştü!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 Giriş Tarihi: 27.06.2020

1. Lig'in 30. haftasında play-off mücadelesi veren , deplasmanda 'a konuk oldu. Karşılaşma 2-2 berabere bitti. Bu sonucun ardından Eskişehirspor küme düşmeyi garantiledi.

1. Lig'in 20. hafta mücadelesinde , 'ı konul etti. Eskişehirspor, konuğu Altay'la 2-2 berabere kaldı ve 12 puana çıkmasına rağmen bitime 4 hafta kala resmen TFF 2. Lig'e düştü. Eskişehirspor'da Mehmet Özcan dakika 53'te ve 68'de Onur Bayramoğlu golleri kaydetti. 2-0 öne geçen ev sahibi ekip 86'da Kerim Avcı ve 87'de Yaser Hacımustafaoğlu'nun golleriyle skor 2-2'ye geldi.

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