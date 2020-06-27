27 Haziran 2020, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
TFF 1. Lig: Eskişehirspor 2-2 Altay | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 30. haftasında play-off mücadelesi veren Altay, deplasmanda Eskişehirspor'a konuk oldu. Karşılaşma 2-2 berabere bitti. Bu sonucun ardından Eskişehirspor küme düşmeyi garantiledi.
TFF 1. Lig'in 20. hafta mücadelesinde Eskişehirspor, Altay'ı konul etti. Eskişehirspor, konuğu Altay'la 2-2 berabere kaldı ve 12 puana çıkmasına rağmen bitime 4 hafta kala resmen TFF 2. Lig'e düştü. Eskişehirspor'da Mehmet Özcan dakika 53'te ve 68'de Onur Bayramoğlu golleri kaydetti. 2-0 öne geçen ev sahibi ekip 86'da Kerim Avcı ve 87'de Yaser Hacımustafaoğlu'nun golleriyle skor 2-2'ye geldi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı