TFF 1. Lig: Eskişehirspor 2-2 Altay | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 30. haftasında play-off mücadelesi veren Altay, deplasmanda Eskişehirspor'a konuk oldu. Karşılaşma 2-2 berabere bitti. Bu sonucun ardından Eskişehirspor küme düşmeyi garantiledi.

TFF 1. Lig'in 20. hafta mücadelesinde Eskişehirspor, Altay'ı konul etti. Eskişehirspor, konuğu Altay'la 2-2 berabere kaldı ve 12 puana çıkmasına rağmen bitime 4 hafta kala resmen TFF 2. Lig'e düştü. Eskişehirspor'da Mehmet Özcan dakika 53'te ve 68'de Onur Bayramoğlu golleri kaydetti. 2-0 öne geçen ev sahibi ekip 86'da Kerim Avcı ve 87'de Yaser Hacımustafaoğlu'nun golleriyle skor 2-2'ye geldi.

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