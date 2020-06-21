21 Haziran 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Son dakika: Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan istifa etti!

Bursaspor'da şok istifa!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 21.06.2020 Giriş Tarihi: 21.06.2020

ekiplerinden 'un genç sportif direktörü görevinden ayrıldı. Bursaspor resmi sitesinden ayrılık hakkında açıklama yapıldı.

ekiplerinden 'un sportif direktörü Yeşil-Beyazlu kulüpten istifa etti. Selçuk Erdoğan'ın ismi Fenerbahçe ile de anılıyordu.

BURSASPOR'DAN İSTİFA AÇIKLAMASI

Bursaspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sportif direktörümüz Selçuk Erdoğan,kendi isteği doğrultusunda görevinden ayrılmıştır.Sezon başından bu yana çıktığımız zorlu ve meşakkatli yolculukta gösterdiği emekler ve aldığı sorumluluklar için kendisine teşekkür eder kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

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