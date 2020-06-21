Son dakika: Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan istifa etti!

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un genç sportif direktörü Selçuk Erdoğan görevinden ayrıldı. Bursaspor resmi sitesinden ayrılık hakkında açıklama yapıldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un sportif direktörü Selçuk Erdoğan Yeşil-Beyazlu kulüpten istifa etti. Selçuk Erdoğan'ın ismi Fenerbahçe ile de anılıyordu.

BURSASPOR'DAN İSTİFA AÇIKLAMASI

Bursaspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sportif direktörümüz Selçuk Erdoğan,kendi isteği doğrultusunda görevinden ayrılmıştır.Sezon başından bu yana çıktığımız zorlu ve meşakkatli yolculukta gösterdiği emekler ve aldığı sorumluluklar için kendisine teşekkür eder kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

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