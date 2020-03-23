23 Mart 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Mehmet Özdilek kasetleri izliyor

Mehmet Özdilek kasetleri izliyor
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 23.03.2020

Erzurum'un geçtikten sonra sadece 1 maça çıkan Mehmet Özdilek, evinde hem kendi takımının hem de rakiplerin maç kasetlerini izliyor.

Erzurum'un geçtikten sonra sadece 1 maça çıkan Mehmet Özdilek, evinde hem kendi takımının hem de rakiplerin maç kasetlerini izliyor. Tecrübeli çalıştırıcı, yapılan puan kayıplarını incelerken, hataların üzerinde duruyor. Eskişehir, Osmanlı, , Giresun, Altay ve Ümraniye ile karşılaşacak Erzurumspor'da Özdilek, önlemlerini buna göre alacak.
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