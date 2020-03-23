23 Mart 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Akhisarspor dış dünyaya kapanıp idmanlara başlıyor

Akhisarspor idmanlara başlıyor
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 23.03.2020

1. 'de koronavirüs salgınıyla yapılan mücadele kapsamında maçların ertelenmesinin ardından yarın idmanlara başlayacak.

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nden dışarı çıkmayan , takımın sağlığını korumak adına birçok kural koydu. Dış dünyaya kapılarını kapatacaklarını belirten deneyimli teknik adam, "Tesislere kimse girmeyecek. İzole bir şekilde antrenmanlarımızı yapacağız. Hijyen kurallarına çok dikkat edeceğiz. Sosyal mesafeyi de olabildiğince koruyacağız. Herkes kurallara uyacak. Kesinlikle ziyaretçi alınmayacak. Bu salgın kabusundan kurtulana kadar her tavsiyeyi yerine getireceğiz. Tedbirsiz hareket etmeyeceğiz" diye konuştu.

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