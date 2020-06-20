20 Haziran 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: Keçiörengücü 1-0 Bursaspor | MAÇ SONUCU

Bursaspor'a zirve yarışında ağır darbe
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 Giriş Tarihi: 20.06.2020

Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen ve 93 gün sonra yeniden start alan 'in 29. haftasında , deplasmanda 'ne 1-0 mağlup olarak zirve yarışında ağır darbe aldı. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren gol 82. dakikada Kone'den geldi.

Dünyayı etkisi altına alan ve 93 günlük aranın ardından yeniden başlayan 'de futbol heyecanı 29. hafta maçlarıyla devam ederken, 'e yükselme mücadelesi veren , deplasmanda 'ne 1-0 mağlup olarak zirve yarışında ağır yara aldı. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 82. dakikada Famoussa Kone kaydetti.

Keçiörengücü bu sonuçla puanını 38'e yükselterek 10. sıradak kaldı. Bu sezonki 8. yenilgisini alan Bursaspor ise 46 puanla 3. sırada yer aldı.

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