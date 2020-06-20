TFF 1. Lig: Keçiörengücü 1-0 Bursaspor | MAÇ SONUCU

Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen ve 93 gün sonra yeniden start alan TFF 1. Lig'in 29. haftasında Bursaspor, deplasmanda Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup olarak zirve yarışında ağır darbe aldı. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren gol 82. dakikada Kone'den geldi.

Dünyayı etkisi altına alan ve 93 günlük aranın ardından yeniden başlayan TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 29. hafta maçlarıyla devam ederken, Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Bursaspor, deplasmanda Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup olarak zirve yarışında ağır yara aldı. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 82. dakikada Famoussa Kone kaydetti.

Keçiörengücü bu sonuçla puanını 38'e yükselterek 10. sıradak kaldı. Bu sezonki 8. yenilgisini alan Bursaspor ise 46 puanla 3. sırada yer aldı.

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