04 Haziran 2020, Perşembe

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig'de karşılaşmaların programları açıklandı!

TFF 1. Lig'de programlar açıklandı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 04.06.2020

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ara verilen 1. 'in 19 Haziran'da başlanacağı açıklanmıştı. TFF 1. Lig'de 29-32. haftalar arasında oynanacak karşılaşmaların programları açıklandı.

1. 'de heyecan 19 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek. resmi sitesinden TFF 1. Lig'in 29-32. hafta müsabaka programını duyurdu.

İşte o program:





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