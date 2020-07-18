Erzurumspor Süper Lig'de

2019-2020 Sezonu TFF 1. Lig 34. ve son hafta müsabakasında sahasında Cesar Grup Ümraniyespor’u 4-1 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hatayspor’dan sonra Süper Lig'e doğrudan çıkan ikinci takım oldu.

TFF 1. Lig'de Hatayspor'un ardından Süper Lig'e direkt çıkan ikinci takım da belli oldu. Son haftaya rakiplerinin önünde 2. sırada giren BŞB Erzurumspor, hedefi bulunmayan Ümraniyespor'u evinde 4-1 mağlup ederek Süper Lig biletini kaptı.

Dadaşlara Süper Lig vizesini getiren golleri 7'de ve 81'de Emrah Başsan, 30'da Hamroun (pen.) ve 87'de Sissoko kaydetti. Ümraniye'nin tek sayısı 56'da Muhammed'den geldi.

Erzurumspor bu sonuçla ligi şampiyon Hatayspor'un ardından 62 puanla ikinci sırada tamamladı.

1 SEZON SONRA YENİDEN SÜPER LİG'DE



Ümraniyespor'a karşı hata yapmayan ve aldığı galibiyetle hedefine ulaşan BŞB Erzurum, Süper Lig'e fazla ara vermedi! Dadaşlar geçen sezon düştüğü Süper Lig'e 1 sezon aradan sonra yeniden yükselmeyi başardı.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ DE BELLİ OLDU



TFF 1. Lig'de BŞB Erzurumspor-Ümraniyespor maçının dışında 5 karşılaşma daha oynanırken, play-off biletini alan 4 takım da netleşti. Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off'a Adana Demirspor, Akhisarspor, Karagümrük ve Bursaspor katılma hakkı elde etti.

TFF 1. Lig'de günün diğer sonuçları:

Hatayspor 3-1 Bursaspor

Adana Demirspor 3-0 İstanbulspor

Fatih Karagümrük 3-0 Adanaspor

Akhisarspor 3-4 Keçiörengücü

Giresunspor 1-2 Altay

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ:

(3) Adana Demirspor-Bursaspor (6)

(4) Akhisarspor-Karagümrük (5)

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