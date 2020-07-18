18 Temmuz 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Erzurumspor Süper Lig'de

Süper Lig'e çıkan ikinci takım belli oldu
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 Giriş Tarihi: 18.07.2020

2019-2020 Sezonu 1. Lig 34. ve son hafta müsabakasında sahasında Cesar Grup Ümraniyespor’u 4-1 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hatayspor’dan sonra 'e doğrudan çıkan ikinci takım oldu.

1. Lig'de Hatayspor'un ardından 'e direkt çıkan ikinci takım da belli oldu. Son haftaya rakiplerinin önünde 2. sırada giren BŞB Erzurumspor, hedefi bulunmayan Ümraniyespor'u evinde 4-1 mağlup ederek Süper Lig biletini kaptı.

Dadaşlara Süper Lig vizesini getiren golleri 7'de ve 81'de Emrah Başsan, 30'da Hamroun (pen.) ve 87'de Sissoko kaydetti. Ümraniye'nin tek sayısı 56'da Muhammed'den geldi.

Erzurumspor bu sonuçla ligi şampiyon Hatayspor'un ardından 62 puanla ikinci sırada tamamladı.

1 SEZON SONRA YENİDEN SÜPER LİG'DE

Ümraniyespor'a karşı hata yapmayan ve aldığı galibiyetle hedefine ulaşan BŞB Erzurum, Süper Lig'e fazla ara vermedi! Dadaşlar geçen sezon düştüğü Süper Lig'e 1 sezon aradan sonra yeniden yükselmeyi başardı.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ DE BELLİ OLDU

TFF 1. Lig'de BŞB Erzurumspor-Ümraniyespor maçının dışında 5 karşılaşma daha oynanırken, play-off biletini alan 4 takım da netleşti. Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off'a , Akhisarspor, Karagümrük ve katılma hakkı elde etti.

TFF 1. Lig'de günün diğer sonuçları:

Hatayspor 3-1 Bursaspor
Adana Demirspor 3-0 İstanbulspor
Fatih Karagümrük 3-0 Adanaspor
Akhisarspor 3-4 Keçiörengücü
Giresunspor 1-2 Altay

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ:
(3) Adana Demirspor-Bursaspor (6)
(4) Akhisarspor-Karagümrük (5)

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