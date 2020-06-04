04 Haziran 2020, Perşembe

SÜPER LİG

TFF Süper Lig maçlarının saatlerini değiştirdi!

TFF'den flaş değişiklik! Süper Lig maçları...
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 Giriş Tarihi: 04.06.2020

Son dakika gelişmesi... Türkiey Federasyonu (), maçlarında saat değişikliğine gidildiğini duyurdu. Daha önce 21.45 olarak açıklanan maçlar 21'e, 19.15 maçları da sat 18.30'a alındı.

Daha önce ilan edilen Cemil Usta Sezonu 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta müsabakalarının başlama saatleri değiştirildi.

Karşılaşma programları şöyle:







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