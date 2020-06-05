Ndao'yu devler istedi

Fatih Karagümrük'ün Senegalli oyuncusu Alassane Ndao ile devlerin ilgilendiği ortaya çıktı. Devre arasında transfer edilen Senegalli oyuncu, birçok kulübün dikkatini çekti. 23 yaşındaki sağ kanatla Fransız Lille kulübünün ilgilendiği belirtilirken; Süper Lig'den de F.Bahçe, Başakşehir gibi takımların dirsek temasında bulunduğu ileri sürüldü.

Genç oyuncunun menajeri Doğan Ercan, bu takımların ilgisini doğrularken; "Oyuncunun gelişimi bizim için paradan daha önemli. Ndao'nun oynayabileceği bir takıma gitmesi lazım" ifadesini kullandı. Devre arasında geldiği İstanbul ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşme imzalayan Ndao, 10 karşılaşmaya çıkarken; 2 kez ağları sarstı. Senegal'de 3 maçta görev yaptı ve skora katkı sağlayamadı.

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