05 Haziran 2020, Cuma

TFF 1. LİG

Ndao'yu devler istedi

Ndao'yu devler istedi
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 05.06.2020

'ün Senegalli oyuncusu Alassane Ndao ile devlerin ilgilendiği ortaya çıktı. Devre arasında transfer edilen Senegalli oyuncu, birçok kulübün dikkatini çekti. 23 yaşındaki sağ kanatla Fransız Lille kulübünün ilgilendiği belirtilirken; 'den de F.Bahçe, gibi takımların dirsek temasında bulunduğu ileri sürüldü.

Genç oyuncunun menajeri , bu takımların ilgisini doğrularken; "Oyuncunun gelişimi bizim için paradan daha önemli. Ndao'nun oynayabileceği bir takıma gitmesi lazım" ifadesini kullandı. Devre arasında geldiği ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşme imzalayan Ndao, 10 karşılaşmaya çıkarken; 2 kez ağları sarstı. Senegal'de 3 maçta görev yaptı ve skora katkı sağlayamadı.

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