01 Mayıs 2020, Cuma
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Pablo Batalla Bursa’ya geliyor
Başkan Mesut Mestan, Timsah’ın efsane 10 numarası Arjantinli’nin yeni sezonda teknik ekipte yer alacağını açıkladı. Bursaspor pazartesi günü topbaşı yapacak.
Bursaspor'da başarılı bir kariyer geçiren Pablo Batalla, bu kez hoca ya da yönetici olarak Timsah'a dönüyor. Müjdeyi, TRT Spor'a konuşan başkan Mesut Mestan verdi. Arjantinli yıldızla konuştuğunu belirten başkan Mestan, "Sezon başında teknik ekipte yer alması için anlaşmıştık. Ancak Türkiye'de antrenör kursu açılmadığı için gelemedi. Yeni sezonda teknik ekibimizde veya isterse profesyonel yönetici kadromuzda bizimle birlikte olması için sözleştik" dedi. Öte yandan yeşil-beyazlı ekip, pazartesi günü Özlüce'de topbaşı yapacak.
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