28 Nisan 2020, Salı

TFF 1. LİG

Erkan Zengin: Türkiye'de sağlık sistemi çok iyi yönetiliyor

Türkiye'de sağlık sistemi çok iyi yönetiliyor
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 28.04.2020

1. Lig ekiplerinden 'da forma giyen , corona virüsü salgını sonrası 'de sağlık sisteminin çok iyi yönetildiğini ve futbolun başlayabileceğini söyledi.

'un vatandaşı olan tecrübeli oyuncusu , 'deki sağlık sistemi ve Türk vatandaşı için İsveç'e özel uçak gönderilerek ülkeye getirilmesi hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ VE SAĞLIK BAKANIMIZ FAHRETTİN KOCA'DAN ALLAH RAZI OLSUN"

İsveç'ten özel uçakla alınarak Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken için de Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkürlerini sunan Zengin, "6-7 kuzenim bu hastalığı geçirdi. Hastaneye gitmeden evde tedavilerini oldular. Şu an hepsi çok iyi. Buranın sağlık sistemiyle karşılaştırdığımda Türkiye'de inanılmaz bir çalışma var. Gerçekten gurur verici. Dünkü olayda İsveç'ten buraya özel uçakla hastayı getirdiler, bunu hiçbir ülke yapmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'dan Allah razı olsun. Bu gurur verici. Dünya, Türkiye'nin nasıl bir ülke olduğunu gördü. Türkiye'deki sağlık sistemini bütün dünya konuşuyor. Pozitif konuşmalar oluyor. Bunu arkadaşlarımızdan duyuyoruz ve bunu da zaten yaşıyoruz. Oradaki sistemi yargılamıyorum ama Türkiye ile kıyaslanamaz. Dünyanın sistemiyle de burası kıyaslanamaz. İsveç'teki sistem herkesin bu virüsü kapması sonrası bağışıklık gücünün artması için çalışmalar yapılıyor. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama burada olmaktan gurur duyuyorum" açıklamasında bulundu.

"SAĞLIK SİSTEMİ ÇOK İYİ YÖNETİLDİĞİ İÇİN TÜRKİYE'DE FUTBOL BAŞLAYABİLİR"

Türkiye'de sağlık çalışmalarının güven verdiğini söyleyen Zengin, "Futbolu özledim. En çok sevdiğimiz spor olduğu için Türkiye de futbolu özlemiştir. Futbolun burada başlaması beni çok etkilemeyecektir. Sağlık sisteminin o kadar iyi yönetildiği bir durumda futbolun başlamasında bir sakınca olmayacağını düşünüyorum" dedi.



Kaynak: DHA
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