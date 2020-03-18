18 Mart 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig'de hakemler belli oldu

TFF 1. Lig'de hakemler belli oldu
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 18.03.2020

(), 1. Lig'in 29. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Merkez Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:

20 MART CUMA:

19.00 Altay-Akhisarspor: Bülent Birincioğlu

19.00 İstanbulspor-Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu

21 MART CUMARTESİ:

14.00 Keçiörengücü-Bursaspor: Yasin Kol

14.00 Giresunspor-Adanaspor: Alper Çetin

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor: Yiğit Arslan

19.00 Boluspor-Altınordu: Volkan Bayarslan

22 MART PAZAR:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Fatih Karagümrük: Emre Malok

16.30 Adana Demirspor-Osmanlıspor: Burak Şeker

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Menemenspor: Kadir Sağlam

Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Adana Demirspor deplasmanda şov yaptı! Adana Demirspor deplasmanda şov yaptı!
Adanaspor 8 haftadır kazanamıyor Adanaspor 8 haftadır kazanamıyor
4 gollü maçta kazanan yok 4 gollü maçta kazanan yok
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör