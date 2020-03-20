20 Mart 2020, Cuma
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Altay noktayı koydu
Futbol şube sorumlusu Hilmi Bozok, F.Bahçe’yi geri çeviren Yalçın Koşukavak’ın bu sezon sonuna kadar Altay’da kalacağını ifade etti.
Altay'ın profesyonel şube sorumlusu Hilmi Bozok, Süper Lig inançlarının günden güne arttığını belirtti. Liglerin ertelenmesinin son derece olumlu olduğunu belirten Bozok, F.Bahçe'den teklif alan Yalçın Koşukavak'ın geleceğiyle ilgili de konuştu. Önceliğin şampiyonluk olduğunu belirten Bozok, "Hocamız böyle bir tekliften gurur duydu ancak Altay'da mutlu ve şampiyonluğa odaklanmış durumda. Yalçın hoca burada bir futbol aklı olarak düşüldü. Biz işin bu kısmıyla çok ilgilenmiyoruz. Yalçın Koşukavak şu anda Altay'ın teknik direktörüdür. Hocamız şu an sadece Altay'ın şampiyonluğunu düşünüyor ancak sezon sonu ne olur bilemeyiz" diye konuştu.
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