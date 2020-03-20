20 Mart 2020, Cuma

TFF 1. LİG

Altay noktayı koydu

Altay noktayı koydu
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 20.03.2020

şube sorumlusu Hilmi Bozok, F.Bahçe’yi geri çeviren Yalçın Koşukavak’ın bu sezon sonuna kadar Altay’da kalacağını ifade etti.

Altay'ın profesyonel şube sorumlusu Hilmi Bozok, Süper Lig inançlarının günden güne arttığını belirtti. Liglerin ertelenmesinin son derece olumlu olduğunu belirten Bozok, F.Bahçe'den teklif alan Yalçın Koşukavak'ın geleceğiyle ilgili de konuştu. Önceliğin şampiyonluk olduğunu belirten Bozok, "Hocamız böyle bir tekliften gurur duydu ancak Altay'da mutlu ve şampiyonluğa odaklanmış durumda. Yalçın hoca burada bir aklı olarak düşüldü. Biz işin bu kısmıyla çok ilgilenmiyoruz. Yalçın Koşukavak şu anda Altay'ın teknik direktörüdür. Hocamız şu an sadece Altay'ın şampiyonluğunu düşünüyor ancak sezon sonu ne olur bilemeyiz" diye konuştu.
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