16 Mart 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Adanaspor 8 haftadır kazanamıyor

Adanaspor 8 haftadır kazanamıyor
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 16.03.2020

1. Lig'de 20. haftanın ardından galibiyet yüzü göremeyen , 3 puana hasret kaldı.

Ligde, 20'nci haftada sahasında karşılaştığı 'u 3-1 mağlup ettikten sonra istediği sonuçları alamayan turuncu-beyazlılarda kötü gidiş sürüyor.

Son 8 haftadır galip gelemeyen , bu süreçte sahadan sadece 3 kez beraberlikle ayrılarak 3 puan toplayabildi. Aldığı sonuçlarla küme düşme potasından kurtalamayan Akdeniz ekibi, 20 puanda kaldı.

Adanaspor, kalan 6 maçlık periyotta "ligde kalma savaşında" kritik maçlara çıkacak.

COŞKUN DEMİRBAKAN'LA 4 HAFTADA 2 BERABERLİK

Sezona teknik direktör 'le başlayan Adanaspor, ardından göreve getirilen 'yla, daha sonra da takımın emanet edildiği Eyüp Arın'la yollarını ayırdı.

Turuncu-beyazlılarda bu sezon görev yapan 4'üncü teknik adama Coşkun Demirbakan da 4 haftalık görev süresinde takımda beklenen değişimi sağlayamadı.

Demirbakan yönetiminde 4 maça çıkan Adanaspor, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak beklentilerin altında kaldı.

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