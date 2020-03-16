Adanaspor 8 haftadır kazanamıyor
TFF 1. Lig'de 20. haftanın ardından galibiyet yüzü göremeyen Adanaspor, 3 puana hasret kaldı.
Ligde, 20'nci haftada sahasında karşılaştığı Osmanlıspor'u 3-1 mağlup ettikten sonra istediği sonuçları alamayan turuncu-beyazlılarda kötü gidiş sürüyor.
Son 8 haftadır galip gelemeyen Adanaspor, bu süreçte sahadan sadece 3 kez beraberlikle ayrılarak 3 puan toplayabildi. Aldığı sonuçlarla küme düşme potasından kurtalamayan Akdeniz ekibi, 20 puanda kaldı.
Adanaspor, kalan 6 maçlık periyotta "ligde kalma savaşında" kritik maçlara çıkacak.
COŞKUN DEMİRBAKAN'LA 4 HAFTADA 2 BERABERLİK
Sezona teknik direktör Levent Eriş'le başlayan Adanaspor, ardından göreve getirilen Engin İpekoğlu'yla, daha sonra da takımın emanet edildiği Eyüp Arın'la yollarını ayırdı.
Turuncu-beyazlılarda bu sezon görev yapan 4'üncü teknik adama Coşkun Demirbakan da 4 haftalık görev süresinde takımda beklenen değişimi sağlayamadı.
Demirbakan yönetiminde 4 maça çıkan Adanaspor, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak beklentilerin altında kaldı.
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