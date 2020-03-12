12 Mart 2020, Perşembe

TFF 1. LİG

Adana Demirspor 4 hafta sonra yenildi

Adana Demirspor 4 hafta sonra yenildi
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 12.03.2020

1. Lig ekiplerinden Demirspor'da 4 maçlık yenilmez serisi Akhisarspor ile oynanan maçta sona erdi. Rakibine 3-2 yenilen , gelecek hafta deplasmanda ile karşılaşacak.

1. Lig ekibi Demirspor'un 4 maçlık "yenilmezlik" serisi Akhisarspor karşısında alınan mağlubiyetle son buldu.

'a, 22. hafta maçında deplasmanda 2-1 kaybettikten sonra geçen 4 haftada ikişer galibiyet ve beraberlik alarak zirve yarışından kopmayan , dün beklemediği bir mağlubiyet aldı. Taraftarı önünde Akhisarspor'u ağırlayan Adana Demirspor, karşılaşmadan 3-2 yenilgiyle ayrıldı. Akhisarspor gollerini Cikalleshi, Onur Ayık ve Bjarnason'un ayağında bulurken, Adana ekibi ve 'le rakip fileleri havalandırdı. Ligde üst sıraları hedefleyen mavi-lacivertliler, yaşadığı puan kaybıyla zirve yarışında yara aldı. Adana Demirspor, gelecek hafta deplasmanda ile karşılaşacak.

MEHMET AKYÜZ GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Adana Demirspor'un ara transfer döneminde takıma dahil ettiği tecrübeli forvet Mehmet Akyüz, takıma büyük katkı sağladı. Mavi-lacivertli formayla 10 maça çıkan Mehmet, 8 gol attı. Mehmet Akyüz'ün dünkü maçta attığı gol Adana Demirspor'un mağlubiyetini önlemeye yetmedi.

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