Adana Demirspor 4 hafta sonra yenildi
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da 4 maçlık yenilmez serisi Akhisarspor ile oynanan maçta sona erdi. Rakibine 3-2 yenilen Adana Demirspor, gelecek hafta deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak.
TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'un 4 maçlık "yenilmezlik" serisi Akhisarspor karşısında alınan mağlubiyetle son buldu.
Bursaspor'a, 22. hafta maçında deplasmanda 2-1 kaybettikten sonra geçen 4 haftada ikişer galibiyet ve beraberlik alarak zirve yarışından kopmayan Adana Demirspor, dün beklemediği bir mağlubiyet aldı. Taraftarı önünde Akhisarspor'u ağırlayan Adana Demirspor, karşılaşmadan 3-2 yenilgiyle ayrıldı. Akhisarspor gollerini Cikalleshi, Onur Ayık ve Bjarnason'un ayağında bulurken, Adana ekibi Volkan Şen ve Mehmet Akyüz'le rakip fileleri havalandırdı. Ligde üst sıraları hedefleyen mavi-lacivertliler, yaşadığı puan kaybıyla zirve yarışında yara aldı. Adana Demirspor, gelecek hafta deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak.
MEHMET AKYÜZ GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
Adana Demirspor'un ara transfer döneminde takıma dahil ettiği tecrübeli forvet Mehmet Akyüz, takıma büyük katkı sağladı. Mavi-lacivertli formayla 10 maça çıkan Mehmet, 8 gol attı. Mehmet Akyüz'ün dünkü maçta attığı gol Adana Demirspor'un mağlubiyetini önlemeye yetmedi.
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