Adana Demirspor 4 hafta sonra yenildi

Akhisarspor'un Teknik Direktörü Yılmaz Vural, 3-2 kazandıkları Adana Demirspor maçı sonrası, "Ben bu maçı kaybetsem üzülmeyecektim. Adana Demirspor da benim takımım. Kim ne derse desin bu takımın bir taraftarıyım. Gönül ister ki beraber el ele bir üst lige çıkalım" dedi.