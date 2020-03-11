Yılmaz Vural: “Maçı kaybetsem üzülmeyecektim”

Akhisarspor’un Teknik Direktörü Yılmaz Vural, 3-2 kazandıkları Adana Demirspor maçı sonrası, “Ben bu maçı kaybetsem üzülmeyecektim. Adana Demirspor da benim takımım. Kim ne derse desin bu takımın bir taraftarıyım. Gönül ister ki beraber el ele bir üst lige çıkalım” dedi.

Akhisarspor, TFF 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştıkları maçı 3-2 kazandı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Yılmaz Vural, önce sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Maç sonu fenalaşan Vural, gazetecilerin "Sağlık durumunuz nasıl?" sorusuna esprili bir şekilde, "Eşek gibiyim" verdi.



Ardından maçı değerlendiren Yılmaz Vural, "Tabi ki zor bir maçtı. 2 takım da bu ligin takımı değil. İki takımın oyuncuları da bu ligin oyuncusu değil. Öyle bir maçtı ki, kazanan takımın belki de direkt çıkma ihtimali olacağı maç oldu. Biz yaptığımız analizler neticesinde Adana Demirspor'un eksiklerini tespit ettik. Ondan sonra da 29. dakikada attığımız müthiş bir gol var. Ancak 48. dakikada ani bir atakla gol yedik. Çabuk cevap verdik ama bu gole de, 2-1'i yakaladık. Rakip daha hücuma yönelik oynamak için değişiklikler yaptı. Oyun böyle giderken 88. dakikada gol bulmamız bizi rahatlattı. Uzatma dakikalarında gol yedik ama. Son dakikayı geçirmek kolay olmadı, kazandık. Son 6 maçın 5 maçını kazandık. Seri yakaladık. Hatayspor'un ve Erzurumspor'un puan kaybetmesi puan kaybını kapatmamıza neden oldu. İlginç bir puan tablosu ortaya çıktı" diye konuştu.



"Gönül ister ki beraber el ele üst lige çıkalım"



Adana Demirspor'un bir taraftarı olduğunu da vurgulayan Akhisarspor'un Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Ben bu maçı kaybetsem üzülmeyecektim. Adana Demirspor da benim takımım. Kim ne derse desin bu takımın bir taraftarıyım. Çok sevdiğim bir camiadır. Gönül ister ki beraber el ele bir üst lige çıkalım. Çünkü Adana'ya bu yakışır. Onlara da geçmiş olsun diliyorum. Umarım bundan sonra ki maçlarında başarılı olurlar. Bizim buruk sevincimiz var. En azından diğer maçlarını kazanırlarsa onları dışarıdan takip ederiz" ifadelerini kullandı.

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