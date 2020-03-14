TFF 1. Lig: Karagümrük 2-2 Altay | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Karagümrük, sahasında Altay ile uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi takımın golleri Ndao ve Sobiech'ten gelirken, konuk takımın gollerini Kerim ve Paixao kaydetti.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Karagümrük ile Altay, Vefa Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım 2-0 öne geçtiği mücadeleden uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 berabere kalarak son dördüncü maçında üçüncü beraberliğini aldı. İstanbul ekibinin golleri 6. dakikada Alassane Ndao ve 35. dakikada Artur Sobiech'ten gelirken, konuk takımın gollerini 48. dakikada Kerim Avcı ve 90+7. dakikada Marcao Paixao kaydetti.

Karagümrük bu sonuçla puanını 43'e yükselterek 5. sırada kaldı. Altay ise aynı puanla 6. sırada yer aldı.

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Karagümrük, 22 Mart Pazar günü saat 14.00'te Ümraniyespor deplasmanına konuk olacak. Altay ise 20 Mart Cuma günü saat 19.00'da Akhisarspor'u ağırlayacak.

MAÇ SONU SAHA KARIŞTI

TFF 1. Lig'in 28. haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Altay müsabakasının ardından Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, sahaya girerek hakemin üzerine yürümeye çalıştı. Güvenlik görevlileri araya girerek olayları önledi.

Fatih Karagümrük - Altay mücadelesinin ardından saha karıştı. Mücadelenin son anlarında hakem Caner Ak, oynanmayan süre olarak 6 dakika uzatma işaret etti. Uzatmalarda Altay, ikinci golü bulurken, maç da 2-2'lik beraberlikle tamamlandı. Müsabakanın bitiş düdüğünün çalmasıyla Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, hakemin fazladan oynattığı gerekçesiyle sahaya inerek, hakemin üzerine yürüdü. Yaşanan olayların ardından güvenlik güçleri araya girerek olayları önledi.





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