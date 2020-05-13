14 Mayıs 2020, Perşembe

TFF 1. LİG

Son dakika: BB. Erzurumspor'da 11 kişinin corona virüsü test sonucu pozitif!

TFF 1. Lig ekibinde şok! 11 kişinin testi pozitif çıktı
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 Giriş Tarihi: 13.05.2020

 dakika haberine göre, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 4'ü futbolcu olmak üzere kulüpten 11 kişinin covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

TFF 1. Lig ekibi Erzurumspor, kulüp içinden 11 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Erzurumspor'dan yapılan açıklama şöyle;

Erzurumspor'umuzda bugün yapılan 2. Covid-19 testi sonucu 4 futbolcumuz, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli 5 kulüp çalışanının (11) test sonucu pozitif çıkmış, buna ilaveten durumu şüpheli olan 12 kişi testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevkleri sağlanmıştır.

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