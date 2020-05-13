14 Mayıs 2020, Perşembe
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Son dakika: BB. Erzurumspor'da 11 kişinin corona virüsü test sonucu pozitif!
Son dakika haberine göre, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 4'ü futbolcu olmak üzere kulüpten 11 kişinin covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı
TFF 1. Lig ekibi BB Erzurumspor, kulüp içinden 11 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Erzurumspor'dan yapılan açıklama şöyle;
Erzurumspor'umuzda bugün yapılan 2. Covid-19 testi sonucu 4 futbolcumuz, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli 5 kulüp çalışanının (11) test sonucu pozitif çıkmış, buna ilaveten durumu şüpheli olan 12 kişi testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevkleri sağlanmıştır.
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