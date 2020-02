Altay’ın hedefi play-off hattı

Altay'ın başına bir kez daha geçen Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, hedeflerinin play-off hattı olduğunu söyledi.

Altay'ın başına bir kez daha geçen Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, hedeflerinin play-off hattı olduğunu söyledi. Koşukavak, "Çok denge bulamayacağınız bir lig, her an her şey olabilir. Sürpriz sonuçlar çıkabilir" ifadelerini kullandı.