22 Şubat 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Altay’ın hedefi play-off hattı

Altay’ın hedefi play-off hattı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 22.02.2020

Altay'ın başına bir kez daha geçen Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, hedeflerinin play-off hattı olduğunu söyledi.

Altay'ın başına bir kez daha geçen Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, hedeflerinin play-off hattı olduğunu söyledi. Koşukavak, "Çok denge bulamayacağınız bir lig, her an her şey olabilir. Sürpriz sonuçlar çıkabilir" ifadelerini kullandı.
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