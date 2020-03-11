TFF 1. Lig: İstanbulspor 0-2 Altınordu | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Altınordu, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederek iki maç aradan sonra galip geldi. İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri Muhammet Mert ve Atakan Üner kaydetti.

TFF 1. Lig'in 27. haftasında İstanbulspor ile Altınordu, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 48. dakikada Muhammet Mert ve 90+1. dakikada Atakan Üner'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek iki maç aradan sonra galip geldi.

Altınordu bu sonuçla puanını 30'a yükselterek 14. sıradaki yerini korudu. Bu sezonki 8. mağlubiyetini alan İstanbulspor ise 32 puanla 12. sırada kaldı.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Altınordu, 16 Mart Pazartesi günü saat 19.00'da Balıkesirspor'u ağırlayacak. İstanbulspor ise 15 Mart Pazar günü saat 16.30'da Menemen Belediyespor deplasmanına konuk olacak.





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