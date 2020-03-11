11 Mart 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: İstanbulspor 0-2 Altınordu | MAÇ SONUCU

Altınordu deplasmanda İstanbulspor'u devirdi
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 11.03.2020

1. Lig'in 27. haftasında Altınordu, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederek iki maç aradan sonra galip geldi. ekibine galibiyeti getiren golleri ve kaydetti.

1. Lig'in 27. haftasında İstanbulspor ile Altınordu, Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 48. dakikada ve 90+1. dakikada 'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek iki maç aradan sonra galip geldi.

Altınordu bu sonuçla puanını 30'a yükselterek 14. sıradaki yerini korudu. Bu sezonki 8. mağlubiyetini alan İstanbulspor ise 32 puanla 12. sırada kaldı.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Altınordu, 16 Mart Pazartesi günü saat 19.00'da 'u ağırlayacak. İstanbulspor ise 15 Mart Pazar günü saat 16.30'da deplasmanına konuk olacak.


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