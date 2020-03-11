TFF 1. Lig: İstanbulspor 0-2 Altınordu | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Altınordu, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederek iki maç aradan sonra galip geldi. İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri Muhammet Mert ve Atakan Üner kaydetti.
TFF 1. Lig'in 27. haftasında İstanbulspor ile Altınordu, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 48. dakikada Muhammet Mert ve 90+1. dakikada Atakan Üner'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek iki maç aradan sonra galip geldi.
Altınordu bu sonuçla puanını 30'a yükselterek 14. sıradaki yerini korudu. Bu sezonki 8. mağlubiyetini alan İstanbulspor ise 32 puanla 12. sırada kaldı.
TFF 1. Lig'in 28. haftasında Altınordu, 16 Mart Pazartesi günü saat 19.00'da Balıkesirspor'u ağırlayacak. İstanbulspor ise 15 Mart Pazar günü saat 16.30'da Menemen Belediyespor deplasmanına konuk olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...