11 Mart 2020, Çarşamba
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Yılmaz Vural fenalık geçirdi
Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 Giriş Tarihi: 11.03.2020
3-2 kazanılan Adana Demirspor maçından sonra Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural fenalaştı. Yılmaz Vural'a ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
TFF 1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde Akhisarspor'un deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 yendiği karşılaşma sonrası Akigolar teknik direktörü Yılmaz Vural stres sonucu fenalık geçirdi.
Tecrübeli hocanın bayılması üzerine sağlık ekibi hemen müdahale etti. Ambulansta tedavisine devam edilen Vural'ın hastaneye götürüleceği belirtildi.
Daha sonra beIN Sports spikerinin yaptığı açıklamaya göre Yılmaz Vural'ın durumunu iyi olduğu gözlendi.
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