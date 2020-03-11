11 Mart 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Yılmaz Vural fenalık geçirdi

Yılmaz Vural fenalık geçirdi
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 Giriş Tarihi: 11.03.2020

3-2 kazanılan maçından sonra Akhisarspor fenalaştı. Yılmaz Vural'a ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde Akhisarspor'un deplasmanda 'u 3-2 yendiği karşılaşma sonrası Akigolar stres sonucu fenalık geçirdi.

Tecrübeli hocanın bayılması üzerine sağlık ekibi hemen müdahale etti. Ambulansta tedavisine devam edilen Vural'ın hastaneye götürüleceği belirtildi.

Daha sonra beIN Sports spikerinin yaptığı açıklamaya göre Yılmaz Vural'ın durumunu iyi olduğu gözlendi.

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